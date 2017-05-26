Агент Винисиуса: мой клиент выбрал «Реал», хотя «Барса» предложила больше денег

Агент нападающего «Фламенго» Винисиуса Жуниора, оформивший переход своего клинта в «Реал», который состоится в следующем году, рассказал, что «Барселона» предлагала лучшие финансовые условия по сравнению с мадридцами, но Жуниор решил выбрать «Реал» по спортивным соображениям.
«Барселона» предложила больше денег, чем «Реал», игрок зарабатывал бы больше. Но мы достигли соглашения с Мадридом, потому что ему больше понравился именно их проект. Те, кто думает, что он выбрал «Реал» из-за денег, ошибаются. Винисиус сосредоточен только на спортивных аспектах, и позиция «Реала» в этом отношении была предпочтительнее", — приводит слова агента Goal.
Официально трансфер вступит в силу в июле 2018 года, а сам 16-летний бразильский футболист продолжит выступать в составе «Фламенго» до июля 2019 года.