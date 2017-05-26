Д. Луис: когда я переходил в «Челси», мне пришлось урезать зарплату, но не жалею

Защитник «Челси» Давид Луис признался, что ему пришлось пойти на понижение зарплаты, когда в августе 2016 года он согласился на переход в лондонский клуб из «ПСЖ».
«Мне пришлось урезать свою зарплату, чтобы вернуться сюда. Но всё в порядке. Бог дал мне много, так что я счастлив. Мне не всегда по душе лёгкая жизнь. Поэтому я рискнул, чему очень доволен. Это было правильным решением. Если в своей жизни ты не рискуешь, то никогда не попробуешь чего-то нового. Не только в профессиональной жизни, но и в повседневной», — приводит слова Давида Луиса Goal.
Давид Луис перебрался из «Челси» в «ПСЖ» в 2014 году за € 49,5 млн, а в 2016 году состоялся обратный трасфер, сумма которого — € 35 млн.