Обамейянг попросил руководство «Боруссии» Д позволить ему сменить клуб

Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамейянг хочет сменить клубную прописку, сообщает Bild.
Согласно информации источника, габонский футболист уже говорил на этот счёт с руководством «Боруссии» и попросил позволить ему перейти в другой клуб. Сообщается, что в услугах Обамейянга заинтересованы такие клубы, как «Милан», «ПСЖ» и китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь».
Действующее соглашение Обамейянга с немецким клубом в силе до лета 2020 года. По итогам предыдущего сезона он принял участие в 32 матчах, став автором 31 гола и 2 результативных передач. В целом же с момента перехода в «Боруссию» из «Сент-Этьена» в 2013 году он забил 119 голов.