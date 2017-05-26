Экс-вратарь «Гамбурга» Адлер не исключает перехода в «Баварию»

Бывший голкипер «Гамбурга» Рене Адлер пока не намерен завершать карьеру. 32-летний футболист не исключает, что в следующем сезоне будет выступать за границей или пополнит ряды мюнхенской «Баварии».
«Я хочу ещё два-три года играть в Европе на достаточно высоком уровне. Выступление в зарубежных клубах в любом случае актуально для меня. Моя цель в том, чтобы играть. Что же касается «Баварии», то в последнее время мне задавали вопросы об альтернативах. В данный момент я ничего не исключаю», — приводит слова Адлера Kicker.
Адлер играл в «Гамбурге» с 2012 года. По итогам сезона-2016/17 «горожане» избежали вылета из Бундеслиги, финишировав на 14-м месте.