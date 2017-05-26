Ракитич: слова игроков «Реала» о Пике – свидетельство величия «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич прокомментировал празднование игроками мадридского «Реала» титула чемпиона Испании. Среди всего прочего ими был упомянут и защитник сине-гранатовых Херард Пике, известный своими колкими комментариями в социальных сетях о «Реале». Пике назвали козлом и призвали поздравить чемпиона. Особенно усердствовал в этом защитник Даниэль Карвахаль.
«Команда праздновала успех, и было много эмоций. Но слова игроков «Реала» о Пике – также свидетельство величия «Барселоны». Думаю, что в последние годы «Барселона» превосходила многие команды в Европе, и нормально, что к нам испытывают подобные чувства. Однако всё это служит нам большой мотивацией для следующего сезона», — цитирует хорватского игрока Onda Cero.