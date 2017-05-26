«РБ Лейпциг» нацелился на полузащитника «Галатасарая» Бруму

Главный тренер «РБ Лейпциг» Ральф Хазенхюттль заинтересован в услугах полузащитника «Галатасарая» Брумы Арминду Туэ, сообщает beIN Sports.
Согласно информации источника, председатель совета директоров «Лейпцига» Оливер Минцлафф уже вёл переговоры с главой турецкого клуба Дурсуном Озбеком и спортивным директором Дженком Эргюном.
«Лейпциг», завоевавший по итогам минувшего сезона право на участие в Лиге чемпионов, хочет усилить состав, и тренерский штаб команды считает, что Брума был бы полезен.
Действующий контракт Брумы с «Галатасараем» в силе до лета 2018 года, а сумма отступных за него составляет € 18 млн. По итогам 32 туров чемпионата Турции Брума принял участие в 28 матчах, отметившись 10 голами.