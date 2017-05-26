Источник: «Манчестер Юнайтед» летом приобретёт М. Кина, ван Дейка, или Линделофа

Три главные цели «Манчестер Юнайтед» в межсезонье на позиции центрального защитника — футболист «Бёрнли» Майкл Кин, игрок «Саутгемптона» Вирджил ван Дейк и защитник «Бенфики» Виктор Линделоф.
По информации Sky Sports, главный тренер клуба Жозе Моуринью назвал именно эти имена в беседе с вице-президентом «МЮ» Эдом Вудвардом о трансферной политике клуба в межсезонье, и «красные дьяволы» летом приобретут одного из этих футболистов.
Майкл Кин перешёл из «МЮ» в «Бёрнли» в 2015 году за чуть более, чем € 2 млн. В октябре 2016 года футболист дебютировал в сборной Англии. Трансферная стоимость ван Дейка — более € 57 млн, им также интересуются «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Переговоры по Линделофу «МЮ» уже вёл в январе 2017 года, стоимость шведского защитника «Бенфики» оценивается в £ 46 млн.