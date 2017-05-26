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Фахриев: если вернуть Бердыева в «Рубин», результат будет, это сто процентов

26 мая 2017, пятница. 09:39. Футбол

Спортивный директор «Рубина» Ильгиз Фахриев ответил на вопрос, стоит ли вернуть в команду Курбана Бердыева и даст ли это результат? 64-летний специалист дважды выигрывал с казанцами чемпионат и Суперкубок России, а также по разу Кубок страны и Кубок Содружества. Ранее сообщалось, что Бердыев вновь может возглавить «Рубин».

«Результат будет, это сто процентов. В самом начале нашей работы, полтора года назад, предлагал вернуть Бердыева в «Рубин». Однако нужно иметь ввиду также то, что в нашем футболе появилось целое поколение молодых тренеров, которые не уступают Бердыеву, это нужно понимать. Например, Виктор Гончаренко, который сейчас вывел ЦСКА в Лигу чемпионов», — цитирует Фахриева «Спорт Бизнес Online».

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Источник: Спорт Бизнес Online Сообщить об ошибке
Теги
ФК Рубин Ильгиз Фахриев Курбан Бердыев
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