Фахриев: если вернуть Бердыева в «Рубин», результат будет, это сто процентов

Спортивный директор «Рубина» Ильгиз Фахриев ответил на вопрос, стоит ли вернуть в команду Курбана Бердыева и даст ли это результат? 64-летний специалист дважды выигрывал с казанцами чемпионат и Суперкубок России, а также по разу Кубок страны и Кубок Содружества. Ранее сообщалось, что Бердыев вновь может возглавить «Рубин».
«Результат будет, это сто процентов. В самом начале нашей работы, полтора года назад, предлагал вернуть Бердыева в «Рубин». Однако нужно иметь ввиду также то, что в нашем футболе появилось целое поколение молодых тренеров, которые не уступают Бердыеву, это нужно понимать. Например, Виктор Гончаренко, который сейчас вывел ЦСКА в Лигу чемпионов», — цитирует Фахриева «Спорт Бизнес Online».