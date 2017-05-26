Спортивный директор «Рубина»: можем расстаться с Грасией без компенсации

В случае желания «Рубина» расстаться с главным тренером Хави Грасией он сможет это сделать без всякой компенсации специалисту. Об этом сообщил спортивный директор казанского клуба Ильгиз Фахриев.
«Десять миллионов евро за расторжение контракта с Грасией? Конечно, это не правда! Такого не может быть, нигде такие суммы не фигурируют. Более того, была джентльменская договорённость с очень авторитетным в футбольном мире юристом и агентом Ральфом Изенеггером, который представлял дела тренера, что в случае плохого результата или нашего желания не продолжать сотрудничество мы можем расстаться без компенсации. Репутация и слово уважаемого юриста в Европе дорогого стоит, у нас нет сомнений, что договорённость будет выполнена в случае необходимости», — цитирует Фахриева «Бизнес online».