Румменигге сомневается, что «Баварии» нужно искать замену Левандовскому

Председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге сомневается в целесообразности приобретения нападающего в качестве замены форварду Роберту Левандовскому. Этот вопрос стал обсуждаться в Германии по ходу предыдущего сезона, когда польский футболист вследствие травмы выбыл из строя. В результате немецкий гранд очень ощущал его отсутствие.
«Левандовски выходит на поле в 85-90% всех матчей. Какой форвард сможет заставить себя согласиться играть 15% встреч? Но я могу понять эти дискуссии. Речь идёт о том, что мы должны приобрести высококлассного футболиста, который стоил бы больших денег, а в случае надобности имел бы мало игровой практики. Кроме того, было бы нелегко добиваться соответствующего настроения у такого игрока», — цитирует Румменигге Süddeutsche Zeitung.