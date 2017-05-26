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Тотти не пригласил руководство и тренерский штаб на прощальный ужин

26 мая 2017, пятница. 10:27. Футбол

Нападающий и капитан «Ромы» Франческо Тотти устроил прощальный ужин по случаю завершения карьеры. 28 мая форвард проведёт последний матч в карьере — в 38-м туре итальянской Серии А римляне сыграют с «Дженоа».

После принятого накануне решения 40-летний Тотти пригласил команду на ужин. Football Italia сообщает, что на вечеринке присутствовали исключительно футболисты. Никто из руководства или тренерского штаба приглашён не был.

После окончания вечера футболисты сделали памятное фото, которое Франческо Тотти разместил на своей странице в «Твиттере». Франческо Тотти выступает в «Роме», воспитанником которой является, с 1993 года.

Фото также можно посмотреть в «Твиттере».

Тотти подтвердил, что 28 мая проведёт последний матч за «Рому»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Рома Франческо Тотти Фото
Новости. Футбол
26 мая 2017, пятница
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