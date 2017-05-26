Зидан: нет слов, чтобы описать блеск Роналду

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан похвалил нападающего мадридского клуба Криштиану Роналду, отметив, что португалец в конце сезона находится в отличной форме. «Реалу» предстоит финальный матч Лиги чемпионов с «Ювентусом» 3 июня.
«Нет слов, чтобы описать блеск Роналду. О себе он говорит голами всякий раз, когда выходит на поле. Сейчас на его счету более 400 мячей за „Реал“ во всех турнирах. В эту статистику трудно поверить, но в его случае возможно всё.
В этом году он провёл очень много матчей, но были и пару случаев, когда мы оставляли его в запасе, чтобы он передохнул. К завершающей части сезона он подходит в фантастической форме. Речь даже не только об этом годе, а о всех сезонах в его карьере, в каждом из которых он проводил по 60-70 матчей. Так что настал момент, когда необходимо брать время на отдых", — цитирует Зидана пресс-служба УЕФА.