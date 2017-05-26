Кресла, арендованные для «Евровидения», вернули на «Арену Львов»

Директор «Арены Львов» Евгений Болкун сообщил, что кресла, которые были арендованы для проведения музыкального конкурса «Евровидения», вернули на стадион.
«7 тысяч сидений, которые у «Арены Львов» арендовали для «Евровидения», уже вернули на стадион. Сначала 500 стульев установили в VIP-зоне. Остальные кресла установят на их изначальные места через 2 недели», – цитирует Болкуна «Укринформ».
Отмечается, что все кресла вернули в хорошем состоянии и без повреждений. Ранее сообщалось, что за аренду 7 тыс. кресел «Арена Львов» получила около € 17 тыс.