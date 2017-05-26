Лено может заменить Рейну в «Наполи»

Руководство «Наполи» проявляет интерес к голкиперу «Байера» Бернду Лено. Gazzetta dello Sport сообщает, что немецкий вратарь может занять место Пепе Рейны. У испанца испортились отношения с президентом клуба, и летом 34-летний футболист, скорее всего, покинет команду.
Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри хочет, чтобы Рейна остался по крайней мере до конца своего контракта в связи с его влиянием в раздевалке. Договор вратаря истекает летом 2018 года.
Если договориться о переходе 25-летнего Лено не получится, неаполитанцы могут переключиться на вратаря «Ромы» Лукаша Скорупски, который на правах аренды выступал за «Эмполи».
На трансферном рынке Лено, чей контракт с «Байером» действует до лета 2020 года, оценивается в € 16 млн.