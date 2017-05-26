Сабалета подпишет с «Вест Хэмом» двухлетний контракт

Защитник «Манчестер Сити» Пабло Сабалета, всё ближе к переходу в «Вест Хэм Юнайтед». В прессе сообщалось, что аргентинец может перебраться в стан «молотобойцев» и уже согласовал условия будущего контракта.
Sky Sports сообщает, что договор 32-летнего защитника будет рассчитан на два сезона. «Вест Хэму» Сабалета достанется бесплатно.
В минувшем сезоне Пабло Сабалета принял участие в 32 официальных матчах за «Манчестер Сити», забил 2 гола и отдал столько же результативных передач. В футболке «горожан» футболист играл с 2008 года.
Молчаливая война. Три тренерские истории, которые определят лето
Любая попытка тренера отстоять свои убеждения обречена — каких бы результатов ты ни добивался, тебе укажут на дверь.