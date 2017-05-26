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«Наполи» не отпустил Милика и Зелиньского на молодёжный чемпионат Европы

26 мая 2017, пятница. 12:41. Футбол

Полузащитник Пётр Зелиньски и нападающий Аркадиуш Милик не примут участия в молодёжном чемпионате Европы, который пройдёт в Польше с 16 по 30 июня. Главный тренер Марцин Дорна вызвал обоих футболистов в команду, но руководство «Наполи», с которым игроки связаны контрактными обязательствами, их не отпустило.

Неаполитанцы объяснили своё решение тем, что Зелиньски и Милик провели очень много матчей по ходу сезона и должны успеть отдохнуть к началу сборов. Готовиться к сезону «Наполи» начнёт 30 июня. 23-летний Аркадиуш Милик в минувшем сезоне принял участие в 23 официальных матчах за «Наполи», большую часть сезона восстанавливаясь после травмы. На счету 23-летнего Петра Зелиньского 46 матчей.

«У нас было более 50 официальных матчей в этом сезоне. Мы собираемся для подготовки к новому чемпионату 30 июня. Поскольку чемпионат Европы до 21 года не входит в международный календарь ФИФА, клубы не обязаны отпускать футболистов. Мы не можем себе позволить ждать игроков до второй половины июля», — говорится в заявлении.

К участию в молодёжном чемпионате Европы среди молодёжи — 2017 допускаются игроки, родившиеся не раньше 1 января 1994 года.

Заявление также доступно в «Твиттере».

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Источник: Польский футбольный союз Сообщить об ошибке
Теги
Наполи Сборная Польши — Футбол Аркадиуш Милик
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