Зидан: Аллегри доказал, что входит в число лучших тренеров мира

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан не поскупился на похвалу в адрес наставника туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри. Испанский и итальянский гранды встретятся в финальном матче Лиги чемпионов.
«Думаю, что Аллегри заслуживает всего того, что происходит с ним. Он доказал, что входит в число лучших тренеров мира. Аллегри реконструировал и по меньшей мере улучшил игру этого «Ювентуса». Конечно, успехи обусловлены также работой клуба и футболистов, но в первую очередь этим обязаны тренеру, который возглавил проект. Я очень уважаю Аллегри», — приводит слова Зидана официальный сайт УЕФА.
Финальный матч ЛЧ между «Реалом» и «Ювентусом» состоится 3 июня в Кардиффе.