Лэмпард: «Челси» в игре с «Арсеналом» будет фаворитом финала Кубка Англии

Бывший футболист «Челси» Фрэнк Лэмпард высказал мнение, что в финальной встрече Кубка Англии 27 мая, в которой синие сыграют с «Арсеналом», фаворитом является команда Антонио Конте.
«Челси» будет фаворитом матча в связи с тем, чего он добился в этом сезоне, но не думаю, что на это стоит всерьёз обращать внимание, поскольку всё может пойти по непредсказуемому сценарию. Все зависит от самого матча, игра может получиться очень напряжённой. Я не особо доволен своими финалами в плане игровых моментов, потому что отчаянно хочется победить и не проиграть эту встречу».
Думаю, игра может получиться тяжёлой. «Челси» по делу является фаворитом на бумаге, но им придётся превзойти «Арсенал», у которого сильные игроки. Матчи с «Арсеналом» всегда получались сложными, но у нас был игрок, который предрешал результат – Дидье Дрогба», — цитирует Лэмпарда официальный сайт лондонского клуба.