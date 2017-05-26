Хидиятуллин: Марио Фернандес — лучший защитник прошедшего сезона РФПЛ

Бывший защитник «Спартака» Вагиз Хидиятуллин рассказал, кого считает лучшим защитником в прошедшем сезоне РФПЛ.
«Лучшим защитником прошедшего сезона является Марио Фернандес. Коэффициент полезного действия Фернандеса выше, чем у других, поэтому для меня он безоговорочно лучший защитник прошедшего сезона. Помимо него выделю Георгия Джикию. Он молодой и перспективный защитник. Также отмечу профессионализм Игнашевича и Березуцкого», — сказал Хидиятуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Трандафиловой.
Кто лучший вратарь РФПЛ сезона-2016/17?
Эксперты и читатели «Чемпионата» выбирают лучшего вратаря РФПЛ в прошедшем сезоне-2016/17.