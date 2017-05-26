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Корниленко, Бобёр и Калачёв поступили в академию тренерского мастерства

26 мая 2017, пятница. 13:42. Футбол

Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Корниленко поступил в академию тренерского мастерства и уже посетил несколько учебных занятий. Вместе с ним обучение в АКТ начали и другие экс-игроки «Крыльев Советов» – Антон Бобёр и Тимофей Калачёв, ныне выступающий за «Ростов». По окончании обучения им будет присвоена тренерская лицензия категории «А».

«Если честно, давно думал об этом. Когда появилась возможность, сразу поступил на курсы. Первые занятия произвели очень положительное впечатление – они проходят интересно и с максимальной пользой для обучающихся. Признаюсь – начал смотреть на тренерскую науку другими глазами. Но о завершении карьеры игрока я вообще не думаю и вешать бутсы на гвоздь не собираюсь – ещё есть силы и желание играть в футбол», – цитирует Корниленко пресс-служба самарского клуба.

Корниленко: «Крылья Советов» оказались на дне, стыдно
Источник: Официальный сайт ФК "Крылья Советов" Сообщить об ошибке
Теги
ФК Крылья Советов ФК Ростов Антон Бобёр Сергей Корниленко Тимофей Калачёв
Новости. Футбол
26 мая 2017, пятница
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