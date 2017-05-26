Роналду не полетел в Лондон из-за повышенного риска террористической угрозы

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду отменил визит в Лондон, запланированный на эту неделю, сообщает Mirror.
Футболист сборной Португалии должен был приехать в Лондон для участия в рекламной акции стимулятора мышечной активности SixPad Training Gear.
В заявлении фирмы говорится: «В связи с повышенным риском террористической угрозы в Великобритании мы с сожалением отмечаем, что должны отсрочить акцию с участием Роналду».
Напомним, что 22 мая во время концерта певицы Арианы Гранде на «Манчестер Арене» произошёл взрыв. По последним данным, в результате взрыва погибли 22 человека, около 120 получили ранения. Ответственность за взрыв взяла на себя запрещённая в России террористическая группировка «Исламское государство».