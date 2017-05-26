Сын владельца «Вест Хэма» сообщил о переходе Сабалеты

Бывший защитник «Манчестер Сити» Пабло Сабалета продолжит карьеру в «Вест Хэм Юнайтед». Об этом сообщил сын владельца клуба Джек Салливан. Фото Сабалеты в футболке «молотобойцев» появилось на официальной странице Салливана в «Инстаграме».
На какой срок рассчитан контракт с 32-летним футболистом, не сообщается. Ранее прошла информация, что Сабалета подпишет двухлетний договор. В «Вест Хэме» защитник будет играть под пятым номером. «Молотобойцам» Сабалета достался бесплатно.
В минувшем сезоне Пабло Сабалета принял участие в 32 официальных матчах за «Манчестер Сити», забил 2 гола и отдал столько же результативных передач. В футболке «горожан» выступал с 2008 года.
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