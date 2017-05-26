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«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с Валенсией до 2019 года

26 мая 2017, пятница. 15:05. Футбол

Защитник «Манчестер Юнайтед» Луис Антонио Валенсия подписал новый контракт со своей командой. Как сообщает официальный сайт английского клуба, соглашение рассчитано до 2019 года.

«Манчестер Юнайтед" — моя жизнь с 2009 года, и я абсолютно рад, что подписал новый контракт. Я хотел бы поблагодарить тренера за доверие. Уверен, что мы справимся со сложной задачей на всех фронтах в следующем сезоне. Я также хотел бы сказать большое спасибо моей семье, моей команде и моим партнёрам и, конечно же, болельщикам за потрясающую поддержку", — сказал эквадорец.

Ранее Валенсия был признан лучшим игроком сезона в «МЮ» по версии футболистов.

Валенсия признан лучшим игроком сезона в «МЮ» по версии футболистов
Источник: Официальный сайт ФК "Манчестер Юнайтед" Сообщить об ошибке
Теги
Манчестер Юнайтед Луис Антонио Валенсия
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26 мая 2017, пятница
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