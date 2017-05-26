«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с Валенсией до 2019 года

Защитник «Манчестер Юнайтед» Луис Антонио Валенсия подписал новый контракт со своей командой. Как сообщает официальный сайт английского клуба, соглашение рассчитано до 2019 года.
«Манчестер Юнайтед" — моя жизнь с 2009 года, и я абсолютно рад, что подписал новый контракт. Я хотел бы поблагодарить тренера за доверие. Уверен, что мы справимся со сложной задачей на всех фронтах в следующем сезоне. Я также хотел бы сказать большое спасибо моей семье, моей команде и моим партнёрам и, конечно же, болельщикам за потрясающую поддержку", — сказал эквадорец.
Ранее Валенсия был признан лучшим игроком сезона в «МЮ» по версии футболистов.