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Для благоустройства территории арены в Екатеринбурге завезли 80 тыс. тонн щебня

26 мая 2017, пятница. 15:32. Футбол

В Екатеринбурге начали благоустраивать территорию стадиона чемпионата мира 2018 года. Работы планируется завершить осенью 2017 года.

«Для строительства покрытий по периметру арены на площадку завезено 80 тысяч тонн щебня различных фракций. Вокруг стадиона планируется укладка бехатона и гранитной плитки, также для благоустройства на „Екатеринбург Арене“ будут организованы газоны, площадь которых составит около 5 500 кв. м.

Ограждения пешеходных зон и газонов будут выполнены из гранитного камня. На заключительном этапе на прилегающей к стадиону территории будут установлены скамейки, урны и другие малые архитектурные формы, навигационные стенды", — цитирует Welcome2018 пресс-службу генерального подрядчика компании «Синара-Девелопмент».

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Источник: Welcome2018 Сообщить об ошибке
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