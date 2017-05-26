Р. Гусев: Головин – самый мобильный полузащитник Премьер-Лиги

Экс-полузащитник ЦСКА Ролан Гусев считает хавбека ЦСКА Александра Головина лучшим полузащитником РФПЛ минувшего сезона. 20-летний Головин в 30 матчах Премьер-Лиги 29 раз выходил на поле с первых минут, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.
«Считаю Головина лучшим полузащитником минувшего сезона. Нравится его прогресс, очень хороший зрелый футбол для его возраста. Прибавил и технически, и физически. Для меня он лучший. При Викторе Гончаренко он становится лидером, ключевой фигурой. Думаю, будь Алан Дзагоев и Роман Ерёменко в составе, ЦСКА до последнего боролся бы за чемпионство. Ерёменко и Головин – оба плеймейкеры, но по стилю несколько разные. Плюс они играли вместе раньше. Думаю, и у Гончаренко нашлось бы место обоим. Головин всё делает на высокой скорости, это важно. Голова всегда наверху, удар хороший. Может играть и на команду, и индивидуально. Думаю, он самый мобильный полузащитник Премьер-Лиги, поэтому считаю его лучшим», – сказал Гусев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Марковым.