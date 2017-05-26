«Тоттенхэм» разгромил гонконгский «Китчи»

«Тоттенхэм Хотспур» добился победы в товарищеском матче, который проходил в Гонконге. Подопечные Маурисио Почеттино встречались с местным ФК «Китчи».
Гости забили по два мяча в каждом из таймов, пропустив лишь однажды. Итоговый счёт — 4:1.
В составе победителей по голу забили Сон Хын Мин (18), Винсент Янссен (21), Гарри Кейн (84) и Казая Стерлинг (90). У хозяев гол престижа на счету Лукаса (89).
Отметим, что «Китчи» является чемпионом Гонконга. В 20 матчах сезона-2016/17 команда одержала 16 побед и проиграла лишь раз. «Тоттенхэм» в АПЛ финишировал на втором месте.
Китчи — Тоттенхэм Хотспур — 1:4 (0:2)
Голы: Сон Хын Мин, 18 (0:1); Янссен, 21 (0:2); Кейн, 84 (0:3); Лукас, 89 (1:3); К. Стерлинг, 90 (1:4).
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