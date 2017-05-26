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«Локомотив» подтвердил информацию о продлении контракта с Ан. Миранчуком

26 мая 2017, пятница. 17:14. Футбол

«Локомотив» подтвердил информацию о том, что клуб продлил контракт с полузащитником Антоном Миранчуком. Ранее об этом сообщал «Чемпионат». «Железнодорожники» не раскрывают подробностей сделки, но, по информации «Чемпионата», новый договор рассчитан до 2019 года.

«Антон Миранчук связал своё будущее с «Локомотивом», и мы приветствуем его выбор. Мы убеждены, что Антона ждёт большой путь в «Локо», впереди решение максимальных задач. Важнейшим ориентиром для него должен стать чемпионат мира в России. Хочется видеть в составе национальной команды как можно больше наших ребят», — цитирует президента «Локомотива» Илью Геркуса пресс-служба клуба.

«Локомотив» продлил контракт с Антоном Миранчуком

«Локомотив» продлил контракт с Антоном Миранчуком

Фото: официальный сайт «Локомотива»
Источник: Официальный сайт ФК "Локомотив" Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
26 мая 2017, пятница
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