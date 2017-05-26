Ан. Миранчук: намерен бороться за место в старте «Локо», ведь впереди ЧМ-2018

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук, продливший контракт с клубом на два года, поделился эмоциями от этого события.
«Я очень счастлив! Продление контракта с «Локомотивом» – это действительно важный шаг в моей карьере. Намерен бороться за место в стартовом составе, ведь впереди чемпионат мира, а сыграть на нём – моя цель.
Рад, что в минувшем сезоне состоялся мой полноценный дебют в чемпионате России. Впереди новый опыт. Еврокубки — это круто! Будет здорово поиграть с европейскими командами, оценить их уровень и сопоставить. Очень хочу встречи с какой-нибудь испанской командой. С испанцами всегда интересно.
Планы на отпуск? Думаю над тем, чтобы полететь на финал Кубка Испании «Барселона» – «Алавес». Может, домой получится съездить на пару дней, с бабушкой и дедушкой повидаться", — цитирует Миранчука пресс-служба «Локомотива».