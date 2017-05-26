Червиченко: Глушаков – лучший полузащитник? Эффективность Калачёва выше

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко назвал лучшего, по его мнению, полузащитника минувшего сезона, сравнив хавбека «Ростова» Тимофея Калачёва с полузащитником красно-белых Денисом Глушаковым.
«Лучший полузащитник завершившегося сезона, на мой взгляд, Тимофей Калачёв. Это опыт, который очень сильно вдохновлял игроков «Ростова» и помогал им. На мой взгляд, это лучшая игра на правом фланге РФПЛ, точные передачи, борьба. Успехи «Ростова» в еврокубках – тоже во многом заслуга Калачёва. Александр Головин? Он просто молодой футболист, ему выдают авансы. Что касается Дениса Глушакова, то да, он провёл неплохой сезон. Но на самом деле, кроме нескольких шальных мячей, которые он забил, я бы не сказал, что Глушаков провёл много игр блестяще. Конечно, людям запоминаются яркие эпизоды и эти решающие мячи, залетающие по невероятной траектории. Но если же провести более скрупулезную работу и посмотреть на эффективность, то думаю, что любой специалист признал бы лучшим Калачёва», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Гринчиком.
В минувшем сезоне РФПЛ Калачёв отметился 10 голевыми передачами в 25 матчах за «Ростов» в РФПЛ, а Глушаков забил восемь голов и отдал две голевые передачи в 25 играх за «Спартак».