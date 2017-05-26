Джо Коул считает, что «Челси» нужно побороться за Алексиса и Агуэро

Бывший полузащитник «Челси» Джо Коул выразил мнение, что летом синим стоит попытаться заполучить форварда «Манчестер Сити» Серхио Агуэро и нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса.
«У „Челси“ всё в порядке с составом. Многие говорят мне, что нужно заменить Мозеса или Алонсо, но это не так, они блестяще выступили в прошедшем сезоне. Кроме того, в академии клуба полно талантливых игроков. Всё, что сейчас нужно „Челси“, — это одно точечное попадание. Фергюсон славился этим на протяжении всей карьеры, когда обновлял состав одним или двумя звёздными футболистами.
Можно было бы купить Кейна из «Тоттенхэма» и построить на этом будущее, но не думаю, что такой ход возможен. Есть варианты с Алексисом и Агуэро — в их клубах сейчас нестабильность, так что я был сделал всё, чтобы заполучить кого-то из них или вообще обоих", — цитирует Коула Goal.