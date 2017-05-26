РФС поздравил Гинера с днём рождения

Российский футбольный союз поздравил с днём рождения президента московского ЦСКА Евгения Гинера. Сегодня ему исполнилось 57 лет.
«Российский футбольный союз поздравляет Евгения Ленноровича с днём рождения! Желаем ему счастья, здоровья, успехов в профессиональной деятельности и всего самого лучшего!», — сообщается на официальном сайте РФС.
Гинер является членом исполкома РФС, куда был избран в сентябре прошлого года. Кроме того, президент ЦСКА с 2013 года возглавляет финансовый комитет организации.