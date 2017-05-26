«Ростов» сотворил главную сказку прошедшего сезона в еврокубках. Скромная команда Бердыева раскатала саму «Баварию» в Лиге чемпионов, а потом сыграла вничью с «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы. Болельщики скандировали «Мужики!», а игроки до конца бились на поле. Мы давно мечтали о такой самоотдаче наших футболистов, и эти матчи запомнятся нам надолго. Это, безусловно, одни из самых ярких событий прошедших месяцев. А что ещё мы будем вспоминать?
«ОСпорте.ТВ» представляет топ-10 главных событий футбольного сезона-2016/17. Остальные видеоролики канала можно посмотреть в YouTube.
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