Финальный матч Лиги чемпионов впервые пройдёт при закрытой крыше стадиона

Крыша стадиона «Миллениум» в Кардиффе будет закрыта во время финального матча Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Реалом», сообщает официальный сайт футбольной ассоциации Уэльса.
Такое решение было принято FAW с учётом рекомендаций властей после обсуждения всеми заинтересованными сторонами.
Крыша стадиона также будет закрыта во время тренировок обеих команд за день до финального матча.
Финал Лиги чемпионов 2017 года станет первым финалом, который пройдёт при закрытой крыше стадиона.
Финальный матч состоится в субботу, 3 июня. Начало — в 21:45 мск.
Пике: предпочёл бы, чтобы ЛЧ выиграл «Ювентус», но это лишь моё мнение