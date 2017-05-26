Синицын признан лучшим игроком «Краснодара» в мае

Голкипер Андрей Синицын признан болельщиками «Краснодара» лучшим игроком команды в мае.
По итогам голосования, проводившегося на официальном сайте «быков», Синицын набрал 35,7% голосов болельщиков. Вторым стал форвард Фёдор Смолов (19,7%), третьим – полузащитник Виктор Классон (10,2%). Участие в опросе приняли более 1100 человек.
Синицын в мае в пяти матчах за «Краснодар» пропустил четыре гола и один матч отыграл на ноль.
В прошедшем сезоне чаще всех лучшим игроком «Краснодара» признавался Смолов – он был выбран болельщиками по итогам июля-августа-2016, сентября-2016, декабря-2016 и апреля-2017. Капитан «горожан» Андреас Гранквист стал лауреатом октября-2016, грузинский хавбек Торнике Окриашвили первенствовал в ноябре-2016, а в феврале-марте-2017 болельщики проголосовали за Классона.