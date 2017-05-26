Депутат предложил ввести квоту на «коренных петербуржцев» в «Зените»

«Зениту» предлагают ввести квоту на «коренных петербуржцев» среди игроков команды, сообщает Regnum. Соответствующее обращение депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев направил председателю совета директора клуба Александру Дюкову и председателю совета директоров «Газпрома» Виктору Зубкову.
Депутат предлагает внести в обязательный состав команды коренных петербуржцев, общее количество которых, согласно инициативе, должно быть не менее семи человек.
«Болельщики очень расстроены тем, что в последнее время в команде нашего города преобладают иногородние и иностранные игроки, которые не являлись выпускниками футбольных школ Петербурга. В результате мы можем потерять новых Кержаковых, Аршавиных, Быстровых и Малафеевых. Такая тенденция неизбежно приведёт к потере традиций Ленинградской футбольной школы», — уверен Цивилев.
Народный избранник также подчеркнул, что намерен поддерживать развитие второго местного футбольного клуба.