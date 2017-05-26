Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Депутат предложил ввести квоту на «коренных петербуржцев» в «Зените»

26 мая 2017, пятница. 22:43. Футбол

«Зениту» предлагают ввести квоту на «коренных петербуржцев» среди игроков команды, сообщает Regnum. Соответствующее обращение депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев направил председателю совета директора клуба Александру Дюкову и председателю совета директоров «Газпрома» Виктору Зубкову.

Депутат предлагает внести в обязательный состав команды коренных петербуржцев, общее количество которых, согласно инициативе, должно быть не менее семи человек.

«Болельщики очень расстроены тем, что в последнее время в команде нашего города преобладают иногородние и иностранные игроки, которые не являлись выпускниками футбольных школ Петербурга. В результате мы можем потерять новых Кержаковых, Аршавиных, Быстровых и Малафеевых. Такая тенденция неизбежно приведёт к потере традиций Ленинградской футбольной школы», — уверен Цивилев.

Народный избранник также подчеркнул, что намерен поддерживать развитие второго местного футбольного клуба.

«Зенит» – без петербуржцев. Почему клуб не дорожит воспитанниками
Коренных петербуржцев в первом составе «Зенита» уже нет. Ближайшим летом может не остаться даже уроженцев Ленинградской области.
Источник: Regnum Сообщить об ошибке
Теги
ФК Зенит
Новости. Футбол
26 мая 2017, пятница
23:33 Чорлука получил медаль за победу в Кубке России
23:26 Джеррард считает, что топ-игроки захотят работать с Клоппом
23:21 Прокуратуру попросили проверить нарушения прав рабочих на «Крестовском»
22:57 Жезуш может сменить Эмери на посту главного тренера «ПСЖ»
22:54 Фонсека: арбитры ограбили «Шахтёр» в матче с киевским «Динамо»
22:43 Депутат предложил ввести квоту на «коренных петербуржцев» в «Зените»
22:37 Синицын признан лучшим игроком «Краснодара» в мае
22:23 На стадионе в Санкт-Петербурге начали укладывать новый газон
22:22 С. Ребров: в этом сезоне «Динамо» сыграло неудовлетворительно, я готов к критике
22:10 Чех из-за повреждения пропустит финальный матч Кубка Англии
21:49 Тевес: не думаю, что за 50 лет китайский футбол достигнет уровня европейского
21:23 Дубль Ярмоленко помог «Динамо» победить «Шахтёр» в Харькове
21:21 Б. Силва: когда выпадает шанс поработать у Гвардиолы, то нельзя отказываться
21:11 Финальный матч Лиги чемпионов впервые пройдёт при закрытой крыше стадиона
21:03 «Манчестер Сити» объявил о трансфере Бернарду Силвы
20:59 Испанский арбитр Масано будет работать на товарищеском матче Россия – Чили
20:52 Топ-10 главных событий футбольного сезона-2016/17
20:42 Пике: судьи повлияли на итоговый результат сезона в Примере
20:38 Энрике – о журналистах: ощущение, что покидаю цирк, но не скажу, кто здесь клоун
20:25 Моуринью: восхищался Валенсией задолго до того, как стал тренером «МЮ»
20:09 Реднапп: Ассу-Экотто признал, что хочет стать порнозвездой
19:56 Виталий Кличко заверил, что Киев достойно проведёт финал Лиги чемпионов
19:46 Широков: «Зенит» сделал очень хороший ход, назначив Фурсенко гендиректором
19:38 Капитан «Фиорентины» объявил, что покидает клуб разочарованным в руководстве
19:26 «Спартак» интересуется лучшим бомбардиром чемпионата Австрии
19:06 Дюков занял должность председателя совета директоров «Зенита»
19:04 РФС поздравил Гинера с днём рождения
18:47 Конте: во время финала Кубка Англии «Челси» должен забыть, что выиграл АПЛ
18:31 Джо Коул считает, что «Челси» нужно побороться за Алексиса и Агуэро
18:16 «Зенит» официально объявил о назначении Фурсенко генеральным директором
18:10 Эвра отметил танцем своё возвращение на «Олд Траффорд» для матча в честь Кэррика
18:09 На территории Лужников будет высажено 8 деревьев в честь игроков из 8 стран КК
18:09 Викторина. Что ты знаешь о Лиге чемпионов УЕФА?
17:41 Балотелли: чтобы завоевать «Золотой мяч», мне нужно убить Месси и Роналду
17:33 Андрей Ещенко откроет музей «Спартака» в Иркутске
17:30 Пике: предпочёл бы, чтобы ЛЧ выиграл «Ювентус», но это лишь моё мнение
17:21 Червиченко: Глушаков – лучший полузащитник? Эффективность Калачёва выше
17:20 Ан. Миранчук: намерен бороться за место в старте «Локо», ведь впереди ЧМ-2018
17:14 «Локомотив» подтвердил информацию о продлении контракта с Ан. Миранчуком
17:06 «Тоттенхэм» разгромил гонконгский «Китчи»
16:59 Р. Гусев: Головин – самый мобильный полузащитник Премьер-Лиги
16:54 Источник: Фурсенко сменил Митрофанова на посту генерального директора «Зенита»
16:37 А. Стукалов сменил Хафизова на посту главного тренера «Сокола»
16:31 Савин проведёт турнир под эгидой Детской футбольной лиги
16:24 На вокзалах России во время КК-2017 для судей организуют отдельные входы
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Лучший фланговый защитник сезона в РФПЛ - это...
Архив →
© championat.com, 2000–2017