Жезуш может сменить Эмери на посту главного тренера «ПСЖ»

Наставник «Бенфики» Жорже Жезуш может сменить на посту главного тренера «ПСЖ» Унаи Эмери. По информации Jornal de Noticias, французский клуб ведёт переговоры с 62-летним португальским специалистом.
По данным источника, «ПСЖ» готов заплатить «Спортингу» € 15 млн компенсации за два оставшихся года контракта Жезуша.
Жезуш возглавляет команду из Лиссабона с 2015 года, а до этого работал в «Бенфике», с которой трижды выигрывал чемпионат Португалии.
Эмери возглавил «ПСЖ» в июне прошлого года. Под его руководством команда заняла второе место во французской Лиге 1, уступив в чемпионской гонке «Монако».
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