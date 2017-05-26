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Прокуратуру попросили проверить нарушения прав рабочих на «Крестовском»

26 мая 2017, пятница. 23:21. Футбол

Объединение профсоюзов попросило прокуратуру проверить информацию о нарушениях прав северокорейцев, которые строили арену на Крестовском острове, сообщает «Эхо Москвы».

Конфедерация труда России заинтересовалась статьёй британского издания The Guardian, которое сообщило, что глава ФИФА Джанни Инфантино написал письмо к четырём футбольным ассоциациям, которые были обеспокоены условиями труда на стадионе. В письме Инфантино подтвердил, что на стройке на Крестовском острове «в ужасных условиях» трудились выходцы из Северной Кореи.

Ранее одно из норвежских изданий сообщило, что северокорейский рабочий погиб прямо на стройке «Крестовского».

ФИФА считает, что при строительстве «Крестовского» были нарушения прав человека
Источник: Эхо Москвы Сообщить об ошибке
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Стадион «Крестовский»
Новости. Футбол
26 мая 2017, пятница
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