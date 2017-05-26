Чорлука получил медаль за победу в Кубке России

Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука опубликовал фотографию с медалью за победу в Кубке России.
Хорватский футболист был вынужден пропустить финальную игру Кубка России с «Уралом» (2:0) из-за травмы.
«Наконец она пришла в Загреб», — написал 31-летний Чорлука на своей странице в «Твиттере».
22 апреля в ходе матча с «Амкаром» (3:3) в 24-м туре российской Премьер-Лиги Чорлука получил разрыв ахиллова сухожилия. Чорлука пропустит около шести месяцев.
Чорлука: операция прошла успешно, я скоро вернусь!
Фотографию можно посмотреть в «Твиттере» Ведрана Чорлуки.