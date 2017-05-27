В Испании сообщили, что «Интер» предложил «Реалу» за Хамеса € 42 млн

«Интер» хочет приобрести у «Реала» полузащитника Хамеса Родригеса и сделал первое предложение по его трансферу. Как сообщает AS, итальянский клуб оценил колумбийского футболиста в € 42 млн.
«Реал», который приобрёл Хамеса у «Монако» в 2014 году за € 80 млн, считает это предложение недостаточным. Несмотря на расхождение в финансовом вопросе, стороны близки к договорённости. В «Интере» полагают, что соглашение с «Реалом» может быть достигнуто сразу после окончания сезона.
Ранее сообщалось, что в стан нерадзурри может перейти ещё один игрок «Реала» — защитник Пепе, у которого летом закончится контракт со «сливочными».