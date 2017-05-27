Феллайни: если бы я должен был сломать ногу ради Моуринью, я бы это сделал

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни выразил свою преданность клубу и лично главному тренеру команды Жозе Моуринью.
«Если бы я должен был сломать ногу ради Моуринью, я бы это сделал. Таков уж я. Даже если мне больно, я готов играть. Я в „Манчестер Юнайтед“, я в деле и хочу остаться здесь. Я работаю каждый день вместе с великими игроками, с отличным персоналом клуба, в великой команде и я счастлив оставаться здесь и отдавать всего себя для клуба», — приводит слова Феллайни Squawka.
В нынешнем сезоне полузащитник провёл 47 матчей за «МЮ», в которых забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи. Контракт футболиста рассчитан до 2018 года.