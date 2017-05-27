«Ювентус» провёл переговоры с агентом полузащитника «ПСЖ» Анхеля Ди Марии

Представители «Ювентуса» встретились с агентом полузащитника «ПСЖ» Анхеля Ди Марии. Об этом с своём «Твиттере» сообщил журналист Sky Sport Фабрицио Романо.
«Ювентус» провёл сегодня встречу с Пабло Саббагом, агентом Анхеля Ди Марии. Переговоры не были ускорены, обсуждение отложено на время после финала в Кардиффе", — написал журналист.
Ранее TMW сообщал, что туринский клуб думает о продаже нападающего Марио Манджукича, а вырученные за него около € 20 млн потратить эти на покупку Ди Марии. Кроме того, за аргентинца «Ювентус» готов отдать «ПСЖ» полузащитника Марио Лемину.
«Ювентус» готовит предложение для «ПСЖ» по Ди Марии