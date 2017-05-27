Роналду добровольно выплатил € 6 млн компенсации за уклонение от налогов

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду, обвинённый Министерством финансов и налоговой службой Испании в неуплате налогов на сумму € 15 млн, добровольно выплатил € 6 млн. Об этом сообщает Marca.
Добровольная выплата требуемых денег позволит Роналду избежать открытия дела и уголовного преследования, грозящих футболисту денежным штрафом и тюремным заключением на срок до пяти лет.
По данным налогового ведомства Роналду в 2014 году уклонился от выплаты налогов с доходов, полученных от продажи имиджевых прав.
Роналду очень удивлён информацией, что ему грозит штраф и тюремное заключение