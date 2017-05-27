Б. Силва: Давид Сильва — один из лучших игроков в мире, собираюсь у него учиться

Полузащитник «Монако» Бернарду Силва рассказал о том, что с нетерпением ждёт возможности сыграть вместе с футболистом «Манчестер Сити» Давидом Сильвой.
«Давид Сильва — один из лучших игроков в мире. Я собираюсь многому у него научиться. Получить такую возможность — фантастика, с нетерпением жду, когда сыграю с ним в одной команде. Когда я был ребёнком, я следил за ним и другими футболистами, а теперь получил шанс играть вместе с ними», — приводит слова Бернарду Силвы Goal.
26 мая стало известно, что Бернарду Силва перешёл из «Монако» в «Манчестер Сити». Португальский футболист взял 20-й номер и прибудет в расположение английского клуба 1 июля.