Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Б. Силва: Давид Сильва — один из лучших игроков в мире, собираюсь у него учиться

27 мая 2017, суббота. 03:47. Футбол

Полузащитник «Монако» Бернарду Силва рассказал о том, что с нетерпением ждёт возможности сыграть вместе с футболистом «Манчестер Сити» Давидом Сильвой.

«Давид Сильва — один из лучших игроков в мире. Я собираюсь многому у него научиться. Получить такую возможность — фантастика, с нетерпением жду, когда сыграю с ним в одной команде. Когда я был ребёнком, я следил за ним и другими футболистами, а теперь получил шанс играть вместе с ними», — приводит слова Бернарду Силвы Goal.

26 мая стало известно, что Бернарду Силва перешёл из «Монако» в «Манчестер Сити». Португальский футболист взял 20-й номер и прибудет в расположение английского клуба 1 июля.

«Манчестер Сити» объявил о трансфере Бернарду Силвы
Источник: Goal Сообщить об ошибке
Теги
Манчестер Сити Бернарду Силва Давид Сильва
Новости. Футбол
27 мая 2017, суббота
03:47 Б. Силва: Давид Сильва — один из лучших игроков в мире, собираюсь у него учиться
03:25 Мбаппе: Зинедин Зидан был первым футбольным идолом моего детства
02:58 Роналду добровольно выплатил € 6 млн компенсации за уклонение от налогов
02:41 «Ювентус» провёл переговоры с агентом полузащитника «ПСЖ» Анхеля Ди Марии
02:21 Бундеслига опубликовала видео 10 лучших вратарских сэйвов сезона-2016/17
01:58 Феллайни: если бы я должен был сломать ногу ради Моуринью, я бы это сделал
01:42 «Челси» подпишет с Конте контракт до 2021 года с зарплатой в € 11 млн
01:21 Гризманн: все слухи не имеют под собой оснований, я всё ещё игрок «Атлетико»
00:48 В Испании сообщили, что «Интер» предложил «Реалу» за Хамеса € 42 млн
00:32 Врач сборной России: мы ждём внезапного допинг-контроля, но нам скрывать нечего
00:27 Камболов заявил, что положительно воспринял бы возвращение в «Рубин» Бердыева
00:22 Безуглов — о Фернандесе: тренер ставит во главу угла здоровье футболистов
00:11 Врач сборной России: риска, что Дзюба пропустит Кубок конфедераций, сейчас нет
00:02 Ярмоленко: сезон киевское «Динамо» провалило, но сегодня получился классный матч
26 мая 2017, пятница
23:33 Чорлука получил медаль за победу в Кубке России
23:26 Джеррард считает, что топ-игроки захотят работать с Клоппом
23:21 Прокуратуру попросили проверить нарушения прав рабочих на «Крестовском»
22:57 Жезуш может сменить Эмери на посту главного тренера «ПСЖ»
22:54 Фонсека: арбитры ограбили «Шахтёр» в матче с киевским «Динамо»
22:43 Депутат предложил ввести квоту на «коренных петербуржцев» в «Зените»
22:37 Синицын признан лучшим игроком «Краснодара» в мае
22:23 На стадионе в Санкт-Петербурге начали укладывать новый газон
22:22 С. Ребров: в этом сезоне «Динамо» сыграло неудовлетворительно, я готов к критике
22:10 Чех из-за повреждения пропустит финальный матч Кубка Англии
21:49 Тевес: не думаю, что за 50 лет китайский футбол достигнет уровня европейского
21:23 Дубль Ярмоленко помог «Динамо» победить «Шахтёр» в Харькове
21:21 Б. Силва: когда выпадает шанс поработать у Гвардиолы, то нельзя отказываться
21:11 Финальный матч Лиги чемпионов впервые пройдёт при закрытой крыше стадиона
21:03 «Манчестер Сити» объявил о трансфере Бернарду Силвы
20:59 Испанский арбитр Мансано будет работать на товарищеском матче Россия – Чили
20:52 Топ-10 главных событий футбольного сезона-2016/17
20:42 Пике: судьи повлияли на итоговый результат сезона в Примере
20:38 Энрике – о журналистах: ощущение, что покидаю цирк, но не скажу, кто здесь клоун
20:25 Моуринью: восхищался Валенсией задолго до того, как стал тренером «МЮ»
20:09 Реднапп: Ассу-Экотто признал, что хочет стать порнозвездой
19:56 Виталий Кличко заверил, что Киев достойно проведёт финал Лиги чемпионов
19:46 Широков: «Зенит» сделал очень хороший ход, назначив Фурсенко гендиректором
19:38 Капитан «Фиорентины» объявил, что покидает клуб разочарованным в руководстве
19:26 «Спартак» интересуется лучшим бомбардиром чемпионата Австрии
19:06 Дюков занял должность председателя совета директоров «Зенита»
19:04 РФС поздравил Гинера с днём рождения
18:47 Конте: во время финала Кубка Англии «Челси» должен забыть, что выиграл АПЛ
18:31 Джо Коул считает, что «Челси» нужно побороться за Алексиса и Агуэро
18:16 «Зенит» официально объявил о назначении Фурсенко генеральным директором
18:10 Эвра отметил танцем своё возвращение на «Олд Траффорд» для матча в честь Кэррика
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Лучший фланговый защитник сезона в РФПЛ - это...
Архив →
© championat.com, 2000–2017