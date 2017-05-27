Венгер: не храню медали, отдаю их другим сотрудникам «Арсенала»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал, что не хранит выигранные в различных соревнованиях медали, а отдаёт их кому-либо из работников клуба.
«У меня нет вообще никаких медалей дома. Если вы придёте ко мне, то удивитесь. Там нет ни трофеев, ни медалей, ничего. Я всегда их отдаю. Всегда есть кто-то в клубе, кому не досталась медаль, кто-то из персонала — я отдаю им. Всегда найдётся, кому отдать.
Я не оглядываюсь назад, всегда смотрю вперёд. Будучи у меня дома, вы даже не догадались бы, что я футбольный тренер — разве что по телевизору шёл бы футбольный матч. Я не отделяю себя от футбола, я полностью в нём, но я не смотрю в прошлое — что мы выиграли, а что нет. Мне достаточно воспоминаний — о людях, о делах. Об общих впечатлениях и тому подобном", — приводит слова Венгера Sky Sports.
Сегодня, 27 мая, «Арсенал» в финале Кубка Англии сыграет с «Челси».