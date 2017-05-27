Маротта: было бы идеально, чтобы Аллегри остался в «Ювентусе»

Генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта сообщил, что в клубе не думают о смене главного тренера и полностью доверяют Массимилиано Аллегри.
«Мы надеемся, что Аллегри не уйдёт, потому что хотим продлить с ним контракт. Он доказал, что является отличным тренером. Он набрал много опыта и стал одним из лучших тренеров мира. Прямо сейчас наша приоритетная цель — победа в Кардиффе. После этого мы сядем за стол и выслушаем каждую сторону.
Было бы идеально, чтобы Аллегри остался. Мы не думаем о смене тренера», — приводит слова Маротты Football Italia.
3 июня «Ювентус» в финале Лиги чемпионов сразится с мадридским «Реалом». Встреча пройдёт в Кардиффе на стадионе «Миллениум», начало — в 21:45 мск.