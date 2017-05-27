Бекхэм признался, что мог перейти в «Рому» из-за Тотти

Бывший игрок сборной Англии Дэвид Бекхэм заявил, что мог перейти в «Рому» и был очень польщён возможностью сыграть вместе с многолетним капитаном римлян Франческо Тотти. Ранее Тотти подтвердил, что по окончании сезона покинет «волков». Таким образом, встреча 38-го тура Серии А с «Дженоа», которая состоится 28 мая, станет для 40-летнего футболиста последней в составе римского клуба.
«У меня была возможность присоединиться к „Роме“, когда я был в США. Одной из главных причин, почему меня заинтересовал этот вариант, был Франческо Тотти. Было бы здорово сыграть с ним за одну команду. А играть против Тотти — всегда особенное событие», — приводит слова Бекхэма официальный сайт «Ромы».