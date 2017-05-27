Дель Пьеро: Тотти много лет был на другом уровне

Бывший нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро выразил своё уважение многолетнему капитану «Ромы» Франческо Тотти.
Ранее Тотти подтвердил, что по окончании сезона покинет «волков». Таким образом, встреча 38-го тура Серии А с «Дженоа», которая состоится 28 мая, станет для 40-летнего футболиста последней в составе римского клуба.
«Если футболист мирового класса заставляет вас задаваться вопросами: „Как он это сделал?“, „Я действительно это вижу“?, можете быть уверены, что имеете дело с тем, кто находится на другом уровне. Франческо доказывал это снова и снова на протяжении многих лет. Он показал свой высочайший класс как на поле, так и за его пределами в своём понимании футбола», — приводит слова Дель Пьеро официальный сайт «Ромы».