Ньянг может стать заменой Лукаку в «Эвертоне»

Нападающий «Милана» М`Байе Ньянг может этим летом перейти в «Эвертон», сообщает Football Italia.
Вторую половину сезона-2016/17 22-летний француз провёл в аренде в «Уотфорде», однако «шершни» не будут использовать его опцию выкупа за € 18 млн, так как сам футболист изъявил желание вернуться в Италию. Тем не менее, у нападающего есть шанс продолжить карьеру в Англии. «Эвертон» может летом потерять форварда Ромелу Лукаку и видит в Ньянге потенциальную замену бельгийцу.
В составе «Уофорда» Ньянг провёл 16 матчей в АПЛ, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.
Лукаку — трансферная цель №1 для «Манчестер Юнайтед»