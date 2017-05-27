Яя Туре может подписать новый однолетний контракт с «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре близок к подписанию нового однолетнего контракта с английским клубом, сообщает ESPN FC.
У шести игроков «Манчестер Сити» в конце июня заканчиваются контракты и «горожане» уже объявили об уходе Пабло Сабалеты, Гаэля Клиши, Бакари Санья, Хесуса Наваса и Вилли Кабальеро.
Заявлений относительно будущего Туре не было, но, по информации источника, обе стороны уверены, что соглашение о новом контракте может быть достигнуто.
В прошедшем сезоне 34-летний ивуарийский полузащитник провёл за команду Хосепа Гвардиолы 31 матч, забил семь мячей и сделал три голевых передачи.
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