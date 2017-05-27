Ромеро: в следующем сезоне я хочу стать первым вратарём «МЮ»

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Серхио Ромеро cообщил, что хочет стать основным голкипером команды.
«Я решил приехать сюда из-за того, что меня пригласил клуб такого уровня. Это огромный клуб, один из самых больших в мире, а потому я просто не мог сказать нет. Я знал, что здесь будет немного сложнее играть в большом количестве матчей. В прошлом году при Луи ван Гале я сыграл 12 матчей, но чувствовал себя хорошо, потому что думал, что могу быть важным для команды, несмотря на низкое количество практики. При Жозе я начал играть немного больше. И могу улучшить этот показатель в следующем сезоне.
Я смог показать, что являюсь вратарём уровня «МЮ». Но никогда не знаешь, что произойдёт в будущем, поэтому нужно постоянно работать над тем, что будет дальше. В следующем сезоне я хочу стать первым вратарём «МЮ», моё намерение — остаться», — цитирует Ромеро Sky Sports.